Тренер Бреста: Шахтер – сильная команда с великолепной полузащитой и нападением

Эрик Руа поделился мыслями накануне очного матча

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Главный тренер "Бреста" Эрик Руа ответил на вопросы журналистов накануне матча Лиги чемпионов с "Шахтером".

– Давайте поговорим о Пьере Ле-Мелу: сможет ли он выйти на поле в предстоящем матче?

– Я не уверен, что он сможет сыграть со старта. Нужно провести дополнительные тесты, чтобы оценить его общее состояние. Он должен быть готов к игре, но очевидно, что ему будет непросто войти в ритм с первых минут. Проверим его готовность и попробуем привлечь к команде.

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– Есть ли амбиции остаться в первой восьмерке после матча с ПСВ?

– Как я уже отмечал, мы в каждом поединке играем на победу, и завтра также приложим для этого максимум усилий. Впереди нас ждут встречи с командами, которые регулярно выступают в Лиге чемпионов, и "Шахтер" имеет большой опыт игры на этом уровне. Будем стремиться достичь благоприятного для себя результата, несмотря на то что уже обеспечили себе участие в следующем раунде соревнований. Но мы хотим большего. Это непростая задача, ведь даже в случае победы не будем иметь гарантий, что останемся в первой восьмерке.

– Что можете сказать о завтрашнем противостоянии, учитывая, что "Шахтер" способен действовать на высоких скоростях?

– Я не заметил, чтобы они создавали какие-то серьезные проблемы, но "Шахтер" – это, безусловно, сильная команда с великолепной полузащитой и нападением. В их составе есть мощные исполнители, например, Кевин – очень талантливый бразильский игрок, а также много украинцев, выступающих за национальную сборную. У них интересное сочетание опыта и таланта. Однако и у нас есть футболисты с большим потенциалом. "Шахтер" – это серьезный соперник, и нас ждет сложная встреча, как и любая игра в Лиге чемпионов. Очевидно, что матч будет проходить на высоких скоростях. Например, Кевин и Зубков способны создать немало моментов для своей команды, поэтому нам нужно будет приложить максимум усилий, чтобы им противостоять.

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– "Шахтер" не имел официальных матчей с середины декабря, зато провел учебно-тренировочные сборы в Турции. Что вы думаете об этом?

– Есть команды, которые уставшие из-за большого количества игр, и есть те, которые не чувствуют усталости из-за недостаточного количества матчей. Мы готовы к любому сценарию и хорошо подготовились к этому противостоянию со времени нашей последней игры. Знаю, что "Шахтер" провел несколько спаррингов с положительными результатами, но именно завтрашний матч покажет реальное состояние обеих команд. Нам нужно сосредоточиться на своей игре, придерживаться плана и демонстрировать высокий уровень, чтобы достичь желаемого результата.

– Считаете, что нейтральное поле может повлиять на исход встречи?

– Нет, не думаю! Конечно, мы осознаем, насколько сложная ситуация в Украине, обсуждали это с игроками. "Шахтер" уже несколько лет вынужден играть не дома из-за сверхтяжелых обстоятельств. Мы должны восхищаться тем, чего они достигают в таких условиях, но наш фокус должен оставаться на спортивной составляющей. Трудно подобрать правильные слова, говоря о том, что происходит в Украине, но мы все – игроки, тренеры и команда – испытываем огромное уважение к "Шахтеру". Завтра нас ждет захватывающая игра, и я могу это гарантировать.

– Вы говорили, что Перейра Лаже готов играть на уровне Лиги чемпионов.

– Я не знаю, выйдет ли он в стартовом составе завтра, посмотрим. Надеюсь, он сможет сыграть. Впереди нас ждет настоящий классический матч Лиги чемпионов. С самого начала турнира мы пережили много эмоций и провели немало матчей, это невероятный вызов и увлекательный путь. Я хочу, чтобы игроки наслаждались этим моментом и одновременно пользовались шансом. Они должны быть готовы ко всему и демонстрировать максимальный уровень ежеминутно.

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– Расскажите, как команда готовится к матчам в условиях плотного графика?

– Это довольно сложно, ведь у нас есть игры каждые два-три-четыре дня, что не оставляет много возможностей для полноценных тренировок или значительных физических нагрузок. Основное внимание уделяется восстановлению после предыдущих матчей. Мы стараемся добавлять интенсивности во время тренировочных сессий, ведь это важная часть нас, в частности агрессивность и высокий темп. Физические аспекты являются ключевыми в нашем тренировочном процессе, но восстановление остается приоритетом. Для этого я часто меняю четырех-пять игроков в каждой игре, чтобы найти баланс и обеспечить возможности для всех футболистов. Однако найти идеальный выход из такой ситуации очень сложно. Этот плотный график продлится до конца февраля, если, конечно, мы не получим положительных новостей в заключительном матче Лиги чемпионов и травмированные игроки не вернутся в состав команды.

– Какие амбиции есть, если команда достигнет хорошего результата?

– У нас большие амбиции, и мы хотим продолжать выступать на таком уровне. Если сможем обеспечить прямой выход в 1/8 финала, избежав двух матчей в феврале, это будет замечательным достижением. Конечно, не можем контролировать все, но стараемся максимально влиять на то, что можем, в частности на уровень исполнительского мастерства. Если нам удастся достичь результата, это будет замечательно.

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