БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майрис Бриедис

Бывший чемпион мира Майрис Бриедис высказался относительно возможного боя чемпиона хевивейта Александра Усика против обладателя титула IBF в крузервейте Джея Опетаи.

«Я считаю, что если Александр Усик перейдет снова в крузервейт и проведет там поединок против Джея Опетаи, то австралиец просто его размажет. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги. Усик долго набирал этот вес, эту мышечную массу, так что если сейчас скинет вес, то у него не будет сил. Поэтому, в том, что Опетая выиграет у Усика, я уверен», – заявил Майрис Бриедис.

Усик неоднократно заявлял, что хочет вернуться в крузервейт и снова стать абсолютным чемпионом мира. Ранее известный промоутер Эдди Хирн рассказал, что Опетая должен стать соперником для Усика.

sport.ua