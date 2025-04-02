Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Непобежденный украинский супертяж Цотне Рогава (10–0, 7 КО) прокомментировал возможное возвращение легендарного экс-чемпиона Владимира Кличко на ринг:

«Если Усик оставит все пояса через два боя, как он ранее заявлял… Есть шансы. Владимир ведь себя держит в форме. И у него подходящий стиль бокса. У него ведь не «открытый» бокс, а такой умный и безопасный. Мучает соперников передней рукой, в клинче давит.

Не мне это говорить. Потому что он – легенда бокса. Но у него такой стиль, что шансы есть. Если бы Усик оставил вакантными все пояса, то за какой-то из титулов Владимир бы мог подраться.

Форман когда вернулся, то не сразу с топовыми бойцами дрался. Думаю, что если Кличко вернется точно так же грамотно – проведет сперва бой с каким-то середняком. То почему бы и нет? Он заслужил свое право. Он же долго владел титулом. Думаю, что это даже никого бы и не обидело из тех, кто стоит в очереди за поясами», – считает Рогава.

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sport.ua