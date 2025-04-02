Миннесота в овертайме обыграла Денвер, Финикс уступил Милуоки в регулярном чемпионате НБА

Сперс потерпели фиаско в противостоянии с Мэджик
В ночь на 2 апреля состоялись семь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
- НБА. Регулярный чемпионат
Атланта Хокс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 113:127 (27:26, 27:31, 30:40, 29:30)
Милуоки Бакс — Финикс Санз — 133:123 (31:19, 29:38, 35:26, 38:40)
Нью-Йорк Никс — Филадельфия 76ерс — 105:91 (35:26, 24:16, 21:28, 25:21)
Мемфис Гриззлис — Голден Стэйт Уорриорз — 125:134 (32:45, 34:29, 37:29, 22:31)
Сан-Антонио Сперс — Орландо Мэджик — 105:116 (34:29, 27:32, 23:18, 21:37)
Чикаго Буллз — Торонто Рэпторз — 137:118 (39:32, 31:25, 32:22, 35:39)
Денвер Наггетс — Миннесота Тимбервулвз — 139:140 ОТ (32:26, 21:26, 26:32, 33:28, 27:28)