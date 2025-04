Защитник Панатинаикоса Нанн признан MVP регулярного сезона Евролиги-2024/25

Американец в среднем набирал за игру 21,1 очка и 4,1 передачи

Атакующий защитник Панатинаикоса Кендрик Нанн признан MVP регулярного сезона в Евролиге-2024/25.

Американец набрал 35% голосов тренеров и капитанов команд, 20% от СМИ и 10% от болельщиков. Второе место в опросе занял Саша Везенков из Олимпиакоса, третье — Ти-Джей Шортс (Париж).

Нанн в среднем набирал 21,1 очка за игру, став обладателем Трофея Альфонсо Форда лучшему скореру. Также он совершал 4,1 передачи и 1,0 перехвата. Трижды Кендрик получил награду MVP раунда, а в феврале стал MVP месяца.

Панатинаикос занял третье место в регулярном сезоне Евролиги. Греческий клуб сыграет против Анадолу Эфес в четвертьфинале плей-офф.

“Nunn better it is, official” 🏆😁@nunnbetter_ took care of business with the official post.

MVP, MVP, MVP 🗣️ pic.twitter.com/eQg0Fp0OrL

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 21, 2025