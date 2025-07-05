Оранжевый автомобиль безопасности – дань истории

Болельщики давно привыкли, что сейфти-кары в современной Формуле 1 бывают двух цветов – красного, если это Mercedes, и зелёного, когда Бернд Майландер, бессменный водитель автомобиля безопасности FIA, пилотирует Aston Martin.

Но есть и особые случаи, и Гран При Великобритании – событие из этого разряда, поэтому автомобиль безопасности в этот уик-энд сменил цвет на ярко-оранжевый. Конечно, это не просто так.

Оранжевый этого оттенка называется весьма романтично: Sunset Beam Orange, т.е. «оранжевый цвета луча закатного солнца», и в этот цвет в своё время, 55 лет назад, компания Mercedes-Benz красила знаменитые экспериментальные суперкары C111, хорошо известные любителям истории мирового автомобилестроения.

Те машины стали наглядным примером футуристического дизайна и приверженности штутгартского концерна техническим инновациям. Поэтому в наше время такой же цвет в Mercedes выбрали для полностью электрического концепт-кара AMG GT XX.

А для привлечения дополнительного внимания к этому проекту заодно решили выкрасить в Sunset Beam Orange и Mercedes-AMG GT Black Series, который в качестве официального автомобиля безопасности FIA используется в дни британского гоночного уик-энда.

Дополнительный повод для выбора столь яркого цвета – 75-летие Формулы 1, ведь история этого чемпионата началась в 1950 году именно в Сильверстоуне. Остаётся добавить, что, по официальной статистике, вероятность появления сейфти-кара на классическом британском автодроме – 88%.

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