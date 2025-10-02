Ф3: Майкл Шин подписал контракт с Hitech

Команда Hitech TGR, выступающая в Формуле 3, объявила о подписании контракта с Майклом Шином на сезон 2026 года.

Корейский гонщик уже выступал в Формуле 3 в 2023-м, проведя шесть гонок, а в следующем году его ждёт полноценный сезон. В 2025-м Майкл выступает в европейской Формуле Open, и за один этап до конца сезона занимает второе место в личном зачёте, имея на счету четыре победы. Кроме того, в этом году Шин провёл один этап в британской Формуле 3 и поднялся на подиум.

Майкл Шин: «Я рад вернуться в Hitech TGR и провести первый полный сезон в Формуле 3. За два года, которые я не сотрудничал с командой, и она, и я добились прогресса, поэтому предстоящее возобновление сотрудничества кажется идеальным.

Я с нетерпением жду возможности приступить к работе на тестах после завершения сезона и заложить основу для сильного дебюта в Мельбурне».

Источник