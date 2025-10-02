Пекин. Картэл сенсационно победила пятую ракетку мира Андрееву на пути в четвертьфинал

Сонэй Картэл продолжает свое выступление на турнире WTA 1000 в Китае



Пекин, Китай • 24 сентября – 5 октября • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертый круг

Сонэй Картэл (Великобритания) – Мирра Андреева (-, 4) 7:5, 2:6, 7:5

Британская теннисистка, занимающая 81-е место в мировом рейтинге, записала в свой актив дебютную победу над представительницей топ-10. Также Картэл впервые в карьере вышла в четвертьфинал на турнирах WTA 1000. Ранее ее лучшим результатом был четвертый круг в Индиан-Уэллс в этом году.

Это будет второй четвертьфинал для Сонэй в Туре. В прошлом сезоне она сыграла на этой стадии турнира WTA 250 в Монастире, где в итоге стала чемпионкой.

Следующей соперницей британки в Пекине будет Линда Носкова, которой она проиграла в мае на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

