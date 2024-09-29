Фернандо Алонсо: Бортолето надо дать время

Габриэль Бортолето за два этапа до завершения сезона лидирует в личном зачёте Формулы 2 и если выиграет титул уже в дебютном сезоне, как в своё время удалось Шарлю Леклеру и Оскару Пиастри, то уже не сможет выступать в молодёжной серии. Впрочем, в этом не будет особого смысла, потому что перед ним откроются неплохие перспективы в Формуле 1.

Об этом позаботится компания A14 Management, а она принадлежит Фернандо Алонсо, который не сомневается, что его бразильский протеже – очень талантливый гонщик.

Бортолето считается одним из претендентов на место в Sauber, хотя, похоже, новое руководство швейцарской команды склоняется в пользу иного выбора и собирается продлить контракт с Валттери Боттасом. В таком случае Габриэль может рассчитывать на контракт резервного пилота, и похоже, что этот вариант вполне устраивает Алонсо.

«У Бразилии богатая история в Формуле 1, и в чемпионате мира было много отличных гонщиков из этой страны. Но, возможно, это также означало слишком высокий уровень прессинга. Бортолето надо дать время, – пояснил свою позицию Фернандо. – Он ещё успеет прийти в Формулу 1, но мы не должны пытаться сократить этот путь, поскольку это может негативно сказаться на формировании его таланта.

Он должен дебютировать в Формуле 1 в нужное время, когда будет к этому готов. Кроме того, он должен оказаться в правильной команде и правильной атмосфере. Надо постараться добиться сочетания этих факторов: прессинга, стремления попасть в Ф1 и правильно выбранного момента.

Сейчас решение зависит от Sauber. Но однозначно, Габриэль – очень перспективный гонщик, это понимают все команды».

Если Бортолето сможет дебютировать в чемпионате мира уже в 2025 году, то он станет первым после Фелипе Массы представителем Бразилии в Формуле 1. Кстати, Масса в 2002 году начинал свою карьеру именно в Sauber.

И уже другой вопрос, можно ли сейчас считать эту команды правильным выбором для дебюта? То, что за неё будет выступать такой опытный профессионал, как Нико Хюлкенберг, у которого есть чему поучиться, можно считать безусловным плюсом. Но минус в том, что в этом году у Sauber самая медленная машина, и на счету Боттаса и Гуаньюя Чжоу до сих пор нет очков.

Алонсо прав, когда говорит, что Габриэль «должен оказаться в правильной команде и правильной атмосфере», ведь в противном случае молодой бразилец может повторить судьбу Мика Шумахера, которому после двух сезонов в Haas F1 пришлось согласиться на роль резервного гонщика Mercedes, и дальнейшая карьера сына семикратного чемпиона мира под вопросом.

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