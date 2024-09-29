Тони Беллью рассказал, кто бы победил в прайме: Усик или Майк Тайсон

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира Тони Беллью рассказал, сумел бы украинец Александр Усик (22-0, 14 КО) победить Майка Тайсона (50-6, 44 КО), если бы во время поединка оба боксера находились в лучшей форме.

– Кто бы победил в прайме? Майк Тайсон против Александра Усика.

– Майк Тайсон.

Напомним, Тони Беллью дрался против Александра Усика 10 ноября 2018 года. Украинец нокаутировал оппонента в 8-м раунде, после чего Тони решил завершить карьеру.

Ранее Тони Беллью поделился ожиданиями от реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

sport.ua