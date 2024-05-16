Миколенко назвал Усика абсолютной легендой и сделал прогноз на бой с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко поделился мыслями о боксере Александре Усике и сделал прогноз на его бой против Тайсона Фьюри:

«Я действительно горжусь Александром, он всегда, каждый день пытается помогать украинским людям. Это абсолютная легенда. Кто победит в их поединке с Тайсоном Фьюри? Усик. Усик победит решением судей».

Напомним, изначально самый ожидаемый бой 2024 года планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua