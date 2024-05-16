37-ма молодість Ела Хорфорда, і новий цегляний завод в Оклахомі. Огляд ігрового дня в НБА

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Ну діди сьогодні й відірвались:
ЕЛ ХОРФОРД:
22 очки
15 підбирань
5 асистів
3 блока
6 трьох
МАРКУС МОРРІС:
25 очок
10/13 з гри
5/6 з трьохи
Повеселили, за цим було дуже цікаво спостерігати, Морріс свою команду тримав в грі довгий час.
Переходимо до цієї, вже завершеної серії:
Бостон — Клівленд 113:98 (Селтікс виграють серію 4:1)
Селтікс очікувано закрили серію вдома, у Клівленда не було Мітчелла, Аллена та ЛеВерта.
Спокійно виграти не вдалось, бо пан МОРРІС вирішив напрацювати на новий контракт і дав 25 очок. Афігели всі!
Для Бостона гру виграв Хорфорд, але й Тейтума відзначимо, він хорошу серію проводить.
Легкий шлях Бостона до фіналу продовжується (тільки ви ж не забувайте, що вони своєю регулярною цього заслужили).
6 раз за останні 8 років виходять в фінал Конфи.
У Клівленда починається міжсезоння. За яким дуже активно слідкуємо…
Кидкові лінії:
Бостон — 52,5/44/83
Клівленд — 48/42/75
Тейтум — 25+10+9+4 стіла. 9/16
ХОРФОРД — 22+15+5+1+3. 6/13 трьоха
Вайт — 18+5+6. 7/17, 4/9 з-за дуги
Моблі — 33+7+4+1+2. 15/24
МАРКУС МОРРІС — 25+3+2 стіла. 10/13 з гри, 5/6 трьоха.
Струс — 12+7+9. 3/7 трьоха
Оклахома — Даллас 92:104 (2:3 в серії)
Дайно таки викинув Гідді зі старту і пустив туди Айзею Джо. До речі, Кейсон Воллес гру провалив, як і Джо, а от Гідді з лавки виглядав супер.
Перші дві хвилини це рішення працювало. А от далі… я вже не памʼятаю чого в Оклахоми сьогодні було більше — тупих промахів чи відкритих кидків, які летіли в сусідній штат.
В Окли сього 6 втрат мʼяча. В Далласу 14. Чудовий рух мʼяча був, просто збірна Латвії на ЧС. Але в другій половині вже всі боялись брати на себе кидки і на це стало боляче дивитись.
Даллас зіграв в гру Євгена Вікторовича Мурзіна (Дайно так виграв першу гру): ми накриємо вашого лідера всіма силами, на інших пофіг.
Шай під таким тиском виглядав добре, але інших за таку гру могли й казнити під ареною.
Але не забуваймо, що команда молода і для них це перший досвід. Буває!
Крута гра Дончича! Всього 13-10 по штрафним (на користь Маверікс, Шай зазвичай сам стільки пробиває), Деррік Джонс з своїми прижками і заслужене лідерство техасців в серії.
Даллас круто відзахищався, Дончич не нив, а грав і виглядав добре.
Оклі є чому повчитись в цього Далласа.
Кидкові лінії:
Оклахома — 42,5/25/80
Даллас — 53/40/77
Шай — 30+6+8+2+1. 12/22
Дорт — 12+6+4+2. 2/8 трьоха
Джейлен — 12+6+3+3. 6/13
Дончич — 31+10+11. 12/22, 5/11 трьоха
Деррік Джонс — 19+1+1+1+1. 7/9, 3/5 з-за дуги
Лайвлі — 11+10. 3/4, 5/6 штрафні
Завтра в нас:
О 03:30 Міннесота — Наггетс
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