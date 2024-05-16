37-ма молодість Ела Хорфорда, і новий цегляний завод в Оклахомі. Огляд ігрового дня в НБА

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Ну діди сьогодні й відірвались:

ЕЛ ХОРФОРД:

22 очки

15 підбирань

5 асистів

3 блока

6 трьох

МАРКУС МОРРІС:

25 очок

10/13 з гри

5/6 з трьохи

Повеселили, за цим було дуже цікаво спостерігати, Морріс свою команду тримав в грі довгий час.

Переходимо до цієї, вже завершеної серії:

Бостон — Клівленд 113:98 (Селтікс виграють серію 4:1)

Селтікс очікувано закрили серію вдома, у Клівленда не було Мітчелла, Аллена та ЛеВерта.

Спокійно виграти не вдалось, бо пан МОРРІС вирішив напрацювати на новий контракт і дав 25 очок. Афігели всі!

Для Бостона гру виграв Хорфорд, але й Тейтума відзначимо, він хорошу серію проводить.

Легкий шлях Бостона до фіналу продовжується (тільки ви ж не забувайте, що вони своєю регулярною цього заслужили).

6 раз за останні 8 років виходять в фінал Конфи.

У Клівленда починається міжсезоння. За яким дуже активно слідкуємо…

Кидкові лінії:

Бостон — 52,5/44/83

Клівленд — 48/42/75

Тейтум — 25+10+9+4 стіла. 9/16

ХОРФОРД — 22+15+5+1+3. 6/13 трьоха

Вайт — 18+5+6. 7/17, 4/9 з-за дуги

Моблі — 33+7+4+1+2. 15/24

МАРКУС МОРРІС — 25+3+2 стіла. 10/13 з гри, 5/6 трьоха.

Струс — 12+7+9. 3/7 трьоха

Оклахома — Даллас 92:104 (2:3 в серії)

Дайно таки викинув Гідді зі старту і пустив туди Айзею Джо. До речі, Кейсон Воллес гру провалив, як і Джо, а от Гідді з лавки виглядав супер.

Перші дві хвилини це рішення працювало. А от далі… я вже не памʼятаю чого в Оклахоми сьогодні було більше — тупих промахів чи відкритих кидків, які летіли в сусідній штат.

В Окли сього 6 втрат мʼяча. В Далласу 14. Чудовий рух мʼяча був, просто збірна Латвії на ЧС. Але в другій половині вже всі боялись брати на себе кидки і на це стало боляче дивитись.

Даллас зіграв в гру Євгена Вікторовича Мурзіна (Дайно так виграв першу гру): ми накриємо вашого лідера всіма силами, на інших пофіг.

Шай під таким тиском виглядав добре, але інших за таку гру могли й казнити під ареною.

Але не забуваймо, що команда молода і для них це перший досвід. Буває!

Крута гра Дончича! Всього 13-10 по штрафним (на користь Маверікс, Шай зазвичай сам стільки пробиває), Деррік Джонс з своїми прижками і заслужене лідерство техасців в серії.

Даллас круто відзахищався, Дончич не нив, а грав і виглядав добре.

Оклі є чому повчитись в цього Далласа.

Кидкові лінії:

Оклахома — 42,5/25/80

Даллас — 53/40/77

Шай — 30+6+8+2+1. 12/22

Дорт — 12+6+4+2. 2/8 трьоха

Джейлен — 12+6+3+3. 6/13

Дончич — 31+10+11. 12/22, 5/11 трьоха

Деррік Джонс — 19+1+1+1+1. 7/9, 3/5 з-за дуги

Лайвлі — 11+10. 3/4, 5/6 штрафні

Завтра в нас:

О 03:30 Міннесота — Наггетс

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