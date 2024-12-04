Забыли про Усика? Журналисты назвали лучшего боксера года

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Стриминговый сервис DAZN считает, что лучшим боксером года является британец Даниель Дюбуа, который удивил спортивный мир сенсационной победой над Энтони Джошуа.

«Действующий чемпион IBF Дюбуа является лучшим боксером 2024 года. Совсем недавно спортсмен был объектом насмешек и издевательств. После поражения от Александра Усика было ощущение, что Даниель больше никогда не сможет побороться за титул чемпиона мира. В 2024 году британец стал одним из самых востребованных боксеров супертяжелого веса.

Дюбуа впечатлил болельщиков уверенной победой над соотечественником Энтони Джошуа на переполненном стадионе. Этот бой перевернул карьеру боксеров. Следующий год окончательно определит перспективы и возможности Даниеля», – считают журналисты.

Даниель Дюбуа провел два поединка в 2024 году – победил хорвата Филипа Хрговича в июне (ТКО 8), а потом нокаутировал в пятом раунде Энтони Джошуа (сентябрь 2024).

Ранее сообщалось, что Дюбуа в следующем поединке выйдет в ринг против временного обладателя титула WBO.

sport.ua