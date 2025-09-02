Эдди ХИРН: «Не Усик. Поражение станет катастрофой для Джошуа»

Getty Images/Global Images Ukraine

Промоутер Эдди Хирн уверен, что следующий соперник Энтони Джошуа должен быть не из топовых боксеров, потому что еще одно поражение поставит крест на карьере супертяжа.

«Мы будем очень аккуратно выбирать соперника для возвращения Энтони. Нам нужен противник, который даст конкурентный бой, но и позволит уверенно вернуться в ринг».

«Поражение на этом этапе станет для Джошуа катастрофой. Все нужно сделать правильно».

«Так что соперников будет не Усик, Паркер, Дюбуа или кто-то из этих парней», – сказал Хирн.

