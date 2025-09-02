Вуэльта-2025: итоги первой недели и главные интриги

Ещё за несколько дней до старта Вуэльты-2025 казалось, что гонка превратится в шоу Мадса Педерсена: лучший спринтер старт-листа, универсал, способный терпеть рельеф, и реальный претендент на 6–8 этапных побед. Однако стартовые дни быстро разоблачили этот сценарий и вынесли на поверхность другие сюжеты. На горизонте появился Яспер Филипсен, который в последний момент заявил о себе и сразу стал фаворитом равнинных финишей. При этом главным препятствием для Педерсена неожиданно стал он сам: позиционная борьба давалась хуже обычного, хотя скорость не исчезла. На первый день отдыха датчанин пришёл без побед, с местами 14, 6 и 9 на «чистых» спринтах и с рассыпанной уверенностью. Вуэльта вновь доказала, что Гран-туры наказывают за малейшие огрехи в рутине, тайминге и психологии. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Почему не задался спринт Педерсена

Корень проблем Педерсена — сочетание слабого лид-аута и потери остроты именно в позиционке. У Lidl–Trek не хватило сыгранности без Симоне Консонни, а у самого Мадса пропала привычная агрессия на последних пятистах метрах. Подготовка через Тур Дании обернулась палкой о двух концах: команда, страхуя лидера от падений, фактически «запретила» массовые спринты, и он выигрывал из отрывов, селективных групп и поздних атак. Физическая форма осталась высокой, но тонкие рефлексы контактного спринта притупились — а это область микро-решений и уверенности. Симптоматичным стал первый этап: потеряв позицию, Мадс бросил попытку заехать хотя бы в топ-5, что плохо сочетается с целью зелёной майки. И всё же очки на горбах и «панчерских» финишах оставили его в лидерах спринтерской номинации, что поддерживает интригу.

Проблемы датчанина хорошо видны в динамике его действий. Он слишком часто оказывался «запертым» на решающем участке и терял шанс выйти на оперативное пространство. Его лучшие попытки приходились на короткие подъёмы, где можно было реализовать мощность. Но при этом очки на рельефных этапах компенсировали провалы на равнине, и в таблице зелёной майки он оставался конкурентоспособным. Всё это указывает на то, что для возвращения уверенности ему необходима перестройка схемы спринта и более ранний разгон.

Филипсен и цена командных деталей

Филипсен подтвердил статус топ-финишёра пелотона и уже на первом недельном отрезке взял два этапа. Его поезд работал чище и чётче, чем у конкурентов, что давало ему преимущество. Даже при ошибках, вроде поздней смены Эдварда Планкарта, бельгиец умел компенсировать потери за счёт тайминга и уверенности. На фоне спада Педерсена его преимущество стало ещё заметнее. Важно и то, что Филипсен не боялся идти в контакт, терпел грязные коридоры и всегда находил щель для рывка. Это усиливало контраст с осторожностью датчанина и добавляло Филипсену психологического преимущества. В итоге равнинные этапы проходили под его диктовку, и зелёная майка теперь стала спором не только скорости, но и умения сохранять стабильность на протяжении всей гонки.

Вингегор — «теневой» хозяин генерала

Йонас Вингегор ушёл на первый день отдыха с двумя победами и аурой скрытого контроля. Датчанин долго действовал экономно, напоминая консервативные версии Sky эпохи Фрума, и лишь на финише недели решился на раннюю атаку. Его стратегия строилась на аккуратной работе со свежестью после тяжёлого Тура де Франс. Особенно ценна победа на втором этапе, где он выиграл «панчерский» спринт из большой группы — показатель прогресса на коротких, жёстких финишах. Командный фактор тоже имел значение: Visma Lease a Bike теряла секунды в командной разделке, но в горах обеспечивала капитану надёжную поддержку. Главный риск для Вингегора не в соперниках, а в возможности словить «чёрный день», что на Вуэльте случается часто.

UAE без Погачара: Алмейда один на один

Сюжет внутри UAE Emirates перешёл из потенциального конфликта в вынужденную ясность: Хуан Аюсо выбыл из борьбы за генеральную классификацию, и Жоау Алмейда остался единственным капитаном. Португалец демонстрировал стабильность, но был уязвим к резким рывкам соперников, ведь по стилю он классический «дизель», способный держать высокий темп, но не отвечать на взрывные атаки. Его публичные жалобы на слабую помощь команды отражали напряжённость в коллективе без Погачара. Однако даже идеальный поезд не смог бы полностью нейтрализовать атаки уровня Вингегора. При этом сильной стороной Алмейды остаётся умение редко проваливаться по дням, что даёт ему шанс остаться в числе лидеров. Чтобы изменить расстановку, ему нужен этап с множеством перевалов, где фактор выносливости окажется важнее резкости.

Хаос в борьбе за подиум

Первый отрезок подарил хаотичную картину борьбы за подиум. Джулио Чикконе выглядел смело, но излишне импульсивно: сумел зацепиться за атаку Вингегора, но быстро перегорел и потерял позиции. Том Пидкок, напротив, провёл один из лучших горных дней в карьере, удержался с Алмейдой и переиграл его в финишном спринте. Его успех объяснялся тем, что профиль этапов пока был «панчерским», что идеально подходит британцу. Феликс Галль выглядел наиболее убедительным кандидатом на высокие места, ведь его стихия — тяжёлые, многогорные этапы, которые ещё впереди. Остальные — Берналь, Хиндли и другие — пока держали оборонительную позицию, но их стабильность и умение проходить вторые половины Гран-туров оставляли простор для интриги.

Что смотреть дальше

Для зрителей и аналитиков сейчас важны три маркера. Первый — это мультигорные этапы, где проверяется настоящая сила генеральщиков. Второй — это адаптация спринтерских поездов, и если Lidl–Trek изменит подход, шансы Педерсена оживут. Третий — внутренняя динамика UAE: Алмейде предстоит доказать, что он способен вести команду в условиях напряжения. Вуэльта снова показала, что остаётся гонкой, где логика соседствует с хаосом, а всё решает один неверный поворот или промедление.

