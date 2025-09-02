Фредерик Вассёр: В Монце мы сделаем всё возможное

Для Ferrari этап в Монце особенный, команда специально готовилась к этой гонке и надеется побороться за победу на трассе в Королевском парке…

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Каждый год мы с нетерпением ждем возможности выступить в Монце, особенно после неудачи в Зандфорте, где мы не смогли добиться желаемых результатов, хотя и продемонстрировали хороший гоночный темп.

Поддержка тифози невероятно мотивирует команду, это помогает нам вкладывать душу во всё, что мы делаем. И со своей стороны мы полностью выложимся, сделаем всё возможное, чтобы ответить на их постоянную поддержку. Чтобы добиться цели, нужно отбросить эмоции и сосредоточиться на том, чтобы провести уик-энд на максимально возможном уровне, от первого круга свободных заездов до последнего круга гонки.

По ходу сезона мы стали конкурентоспособнее, но в условиях плотной борьбы должны действовать безупречно, чтобы добиться желаемых результатов. Мы приложим все усилия, зная, что можем рассчитывать на любовь и поддержку наших болельщиков».

Источник