Гасли: Обидно не заработать очков в такой гонке

Команда Alpine не заработала очков в Мельбурне. Пьер Гасли финишировал только 11-м, а Джек Дуэн сошёл с дистанции…

Пьер Гасли (11-й): «После столь напряженной гонки, прошедшей в сложных условиях, обидно покидать трассу, не заработав очков. Дождевая гонка – это всегда лотерея. На протяжении большей части дистанции мы неплохо справлялись, я уверенно ехал в десятке, но потом всё решил вновь начавшийся дождь – одни от него выиграли, сразу отправившись в боксы, другие, как мы, решили рискнуть и провести на трассе ещё пару кругов. Порой такое случается.

В целом, я доволен конкурентоспособностью нашей машины. Мы показали, что у нас хороший темп, и я с уверенностью жду уик-энда в Китае. Мы сосредоточимся на положительных моментах и будем двигаться дальше».

Джек Дуэн (сход): «В целом позитивный уик-энд закончился неудачно. Это стало следствием совокупности факторов, которые команда проанализирует, чтобы в следующий раз добиться большего.

Учиться порой нелегко, но я уже осознал произошедшее и оставил это позади. Положительные моменты этого уик-энда перевешивают неудачный результат.

По ходу всего уик-энда темп был на высоте, команда может с уверенностью подходить к каждому этапу. В целом всё прошло отлично. Болельщики были великолепны, атмосфера невероятная, а возможность проехать на домашней трассе в дебютном сезоне действительно уникальна».

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