«Но пока Усик...» Двукратный чемпион мира нацелился на титул хевивейта

Getty Images/Global Images Ukraine. Лоуренс Околи

Двукратный чемпион мира британский супертяжеловес Лоуренс Околи нацелен на проведение боя за титул чемпиона мира в «королевском дивизионе».

«Я сейчас первый номер в рейтинге [WBC], а Агит Кабайел – временный чемпион. Сейчас у Александра Усика есть свои дела против Даниэля Дюбуа. Мне и Кабайелу нужно провести бой. Это будет еще один шаг от меня к титулу чемпиона мира», – сказал Околи.

Околи владел титулами чемпиона мира в крузервейте и бриджервейте. В 2025 году Околи решил подняться в хевивейт. Ранее Околи назвал боксера, который победит Усика.

sport.ua