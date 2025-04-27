Рой Джонс нашел неожиданного соперника для Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Джонс

Легендарный американский боксер Рой Джонс нашел соперников для объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Александра Усика.

«Джозеф Паркер был бы отличным боем для Усика. И возможно трилогия с Энтони Джошуа, посмотрим, изменился ли Эй Джей. Есть несколько боксеров, которые могли бы дать бой Усику, но эти двое являются моими фаворитами», – сказал Рой Джонс.

Ранее легенда Рой Джонс высказался о возможном бое между британскими звездами бокса Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Джонс считает, что только ради этого Тайсон вернется в бокс.

sport.ua