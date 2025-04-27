Брандл удивляется, что даже соперники могут дружить

Мартину Брандлу, ныне популярному телекомментатору, а в прошлом гонщику, выступавшему в Формуле 1 с середины 80-х до второй половины 90-х, с трудом верится в то, что гонщики могут поддерживать дружеские отношения за пределами паддока автодромов. Но, по его мнению, социальные сети и современные средства связи способствуют более тесному общению.

Примеры таких отношений есть даже между теми участниками чемпионата, которые ведут принципиальный спор за победы. В частности, друзьями можно считать Макса Ферстаппена и Ландо Норриса – в прошлом году они сражались за титул, который в итоге в четвёртый раз подряд достался голландцу.

И это несмотря на то, что по ходу сезона между ними были весьма острые дуэли на трассах, когда Норрис пытался отыграть отставание от гонщика Red Bull Racing в личном зачёте чемпионата. После этого какое-то время между ними наступало некоторое охлаждение, особенно когда Макс действовал на трассе в его привычной избыточно агрессивной манере, но затем они мирились.

«Для меня трудно поверить в то, что после всего этого можно вместе отправиться на ужин, веселиться и вместе проводить отпуск, – рассуждал Брандл в эфире Sky Sports. – Тем не менее в прошлом году мы видели, что гонка в Австрии для Ландо закончилась аварией, когда он боролся с Максом, и после этого у них сохранились нормальные отношения, и они снова начали вместе ходить по ресторанам.

Но жизнь не стоит на месте. Благодаря социальным сетям и средствам коммуникации гонщики, конечно, общаются намного больше. Как раз это обстоятельство в первую очередь недоступно моему пониманию».

Посмотрим, как будут развиваться отношения между Норрисом и Оскаром Пиастри, который уже лидирует в чемпионате, при том что фаворитом, по мнению многих, по-прежнему остаётся Ландо. Но даже Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, готов к тому, что между его гонщиками рано или поздно начнутся острые баталии на трассе, которые могут заканчиваться авариями.

Впрочем, вряд ли стоит считать их друзьями, хотя тот же Браун и Андреа Стелла, руководитель команды, часто подчёркивают, что между Ландо и Оскаром установились вполне тёплые рабочие отношения.

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