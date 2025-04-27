Мадрид. Джокович сенсационно покидает турнир, потерпев третье поражение подряд в двух сетах

Итальянский теннисист Маттео Арнальди сотворил сенсацию во втором круге “Мастерса” в Мадриде



Мадрид, Испания • 23 апреля – 4 мая • грунт • €9,797,365

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Маттео Арнальди (Италия) – Новак Джокович (Сербия, 4) 6:3, 6:4

Поединок продолжался 1 час 41 минуту. Сербский теннисист сделал один брейк и проиграл три гейма на своей подаче, допустив 32 невынужденные ошибки при 18 у соперника (у обоих по 21 виннерсу).

Новак Джокович проиграл третий матч подряд после выхода в финал “Мастерса” в Майами и во всех трех поединках не смог выиграть ни сета (в Майами уступил Якубу Меншику, а затем потерпел поражение от Алехандро Табило в Монте-Карло). Напомним, что серб приехал в Мадрид впервые с 2022 года. Он становился чемпионом на этом турнире в 2011, 2016 и 2019 годах.

24-летний Маттео Арнальди второй раз в карьере победил соперника из топ-5 (провел девятый такой поединок) и сделал это впервые с 2023 года, когда здесь же в Мадриде победил четвертую ракетку мира Каспера Рууда.

В третьем круге “Мастерса” в Мадриде Маттео Арнальди сыграет против 63-й ракетки мира боснийца Дамира Джумхура.

btu.org.ua