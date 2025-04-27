У Барселоны рекордное количество Кубков Испании. Реал чаще всех проигрывал в финале

"Сине-гранатовые" выиграли 32-й трофей Копа дель Рей – это абсолютный рекорд турнира. "Блаугранас" существенно опережают по этому параметру "Атлетик" (24). Также каталонцы провели больше всех финалов среди всех участников соревнования (43).

"Сливочные" потерпели 21-е поражение в решающем поединке Кубка Испании. Это антирекорд. 16 раз борьбу за трофей проигрывала главная команда Бильбао.

Для "королевского клуба" это был 41-й финал турнира. "Лос бланкос" опередили по этому показателю все тот же "Атлетик" (40). Начиная с сезона 1993/94, столичный гранд одержал лишь три победы в Копа дель Рей. Для сравнения – "Барселона" в указанный период завоевала 10 кубков, "Валенсия" и "Сарагоса" – также по три.

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