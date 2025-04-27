Эдди ХИРН: «Этот боксер оторвет тебе голову, это не игра»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Эдди Хирн

Известный промоутер Эдди Хирн рассказал, что будет ждать Джейка Пола в бою против бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа.

«Потенциальный бой с Джейком Полом? Почему нет? Это был бы очень легкий вечер для Джошуа. Здесь есть разница между боями с Джервонтой Дэвисом или с Канело Альваресом. Эти двое могут унизить Пола, а Джошуа тебе просто голову оторвет. Это не игра», – сказал Хирн.

Напомним, в ноябре 2024 года боксер-шоумен Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей – 80-72, 79-73, 79-73. Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге.

sport.ua