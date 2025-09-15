Ираклион (W15). Украинская теннисистка стала призером турнира ITF, начав свое выступление с квалификации

Украинская теннисистка Катерина Дятлова сыграла в финале соревнований ITF W15 в Греции



В решающем матче соревнований Катерина Дятлова уступила первой сеяной Вендуле Вельдмановой (№502 WTA) из Чехии – 4:6, 3:6. Украинка один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку, сделала три брейка и проиграла три гейма на своей подаче. Финальный поединок продолжался почти 1,5 часа.

24-летняя Катерина Дятлова впервые дошла до финала на турнире ITF в одиночном разряде. Украинка стартовала на соревнованиях в квалификации и на пути к финалу одержала шесть побед подряд.

Финал на турнире в Ираклионе принес Дятловой $1470 призовых и 10 очков в одиночный рейтинг WTA.



