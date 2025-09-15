Американский автогигант Cadillac готовится к дебюту в Формуле-1 и с 2026 года станет 11-й командой чемпионата. В команде активно работают над шасси и стараются уложиться в новые технические требования, которые вступят в силу именно к тому сезону. Для бренда это исторический шаг, ведь раньше Cadillac в чемпионате не участвовал. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Исполнительный директор проекта Дэн Товрисс признался, что подготовка идет непросто, но уверенно. «Есть хорошие недели, есть плохие, но в целом мы довольны прогрессом. Мы работаем с болидом в аэродинамической трубе и, по сути, строим корабль во время плавания», – рассказал он.

Одним из ключевых шагов стало подписание опытных гонщиков. За руль болидов Cadillac сядут Валттери Боттас и Серхио Перес. «Они знают, каким должен быть автомобиль Формулы-1. У них огромный опыт, и именно такие пилоты нужны нам на этом этапе», – отметил Товрисс.

Команда уверена, что успеет завершить работу к старту сезона-2026. Сейчас она базируется сразу в трех странах: США, Великобритании (Сильверстоун) и Германии (Кёльн). Уже собран прототип болида нового сезона. «Мы, наверное, стали первыми в Формуле-1, кто сделал это. У других есть опыт прошлых лет, а у нас его нет, поэтому приходится работать иначе. Но всё идет по графику», – добавил Товрисс.

Еще один важный момент — двигатели. В первые три сезона Cadillac будет использовать моторы Ferrari, но с 2029 года планирует перейти на собственные силовые установки, разработка которых уже началась.

