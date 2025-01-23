Australian Open. Бадоса проиграла действующей чемпионке в полуфинальном матче

На Открытом чемпионате Австралии состоялся первый полуфинал



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Полуфинал

Паула Бадоса (Испания, 11) – Арина Соболенко (-, 1) 4:6, 2:6

Испанская теннисистка потерпела шестое поражение в восьми матчах против Соболенко, в том числе четвёртое подряд. В прошлом году Бадоса играла против неё на турнирах в Майами, Штутгарте и на Ролан Гаррос.

Паула Бадоса сегодня провела свой дебютный полуфинал на уровне Grand Slam. Напомним, что она стала всего четвёртой представительницей Испании, которая дошла до этой стадии на “мэйджоре”. Ранее такое удавалось только Аранче Санчес Викарио, Кончите Мартинес и Гарбинье Мугурусе.

Во втором полуфинале Australian Open сегодня сыграют Мэдисон Кис (США, 19) и Ига Швёнтек (Польша, 2).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua