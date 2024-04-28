Бывшая 11-я ракетка мира завершит карьеру на Ролан Гаррос

Ализе Корне свой последний матч проведёт на Открытом чемпионате Франции

Французская теннисистка в интервью телеканалу Canal+, которое было опубликовано сегодня, сообщила, что домашний «мєйджор» станет для неё заключительным турниром.

За почти двадцать лет выступлений в Туре Корне выиграла шесть одиночных титулов WTA и три в парном разряде. Лучшим результатом 34-летней француженки на турнирах Grand Slam является четвертьфинал на Australian Open в 2022 году. На остальных трёх соревнованиях этой серии Ализе доходила до четвёртого круга.

В феврале 2009 года Корне установила свой персональный рекорд в одиночном рейтинге, заняв 11-ю позицию. На данный момент теннисистка занимает 107-е место.

Отметим, что Ализе в составе сборной Франции также становилась победительницей командного турнира Кубка Билли Джин Кинг в 2019 году.

btu.org.ua