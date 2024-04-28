Альмерия вылетела из Сегунда

Альмерия упустила математические шансы на сохранение прописки в чемпионате Испании. Это стало невозможно после домашнего поражения со счетом 1:3 в матче 33 тура против Хетафе. В сезоне-2024/25 Альмерия будет играть во втором по силе дивизионе испанского футбола— Сегунди.

За 5 туров до конца сезона «красно-белые» занимают последнее место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от спасительного 17 места на 17 очков. То есть, даже если Альмерия выиграет все 5 завершающих матчей чемпионата, то этого все равно не хватит для спасения. Отметим, что в этом сезоне Альмерия установила новый антирекорд Ла Лиги по количеству матчей без побед со старта сезона. Неутешительная серия «рохибланкос» длилась 29 туров, пока они не прервали ее благодаря выездной победе над Лас-Пальмасом. Впрочем, в домашних стенах команде до сих пор не удалось добыть ни одной победы. До конца сезона Альмерия сыграет с Райо Вальекано, Бетисом, Барселоной, Мальоркой и Кадисом. За выживание в чемпионате Испании продолжают бороться Гранада (18 очков, 32 матча) и Кадис (25 очков, 32 матча) .

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