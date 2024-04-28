Формула E: Победный дубль Jaguar в Монако

Старт гонки Формулы E в Монако прошёл без особых происшествий, по крайней мере обошлось без жёлтых флагов, хотя обломки от некоторых машин в разные стороны всё-таки полетели.

Паскаль Верляйн сохранил первую позицию, как и стартовавший вторым Стоффель Вандорн, а вот Митч Эванс в 1-м же повороте опередил напарника, Ника Кэссиди, и вышел на третью позицию.

Верляйн стал первым из лидирующей группы, кто решил воспользоваться режимом повышенной мощности (Attack Mode), потому на третьем круге съехал с основной траектории, из-за чего откатился на 5-ю позицию. Забегая вперёд, скажем, что это было не лучшее решение.

Теперь лидировал Вандорн, гонщик DS Penske, но уже на пятом круге на трассе появились жёлтые флаги, после чего выехал электромобиль безопасности, что было вызвано сразу несколькими происшествиями. Но основным стала авария Эдоардо Мортары, пилота Mahindra Racing, разбившего машину в районе плавательного бассейна. Сначала казалось, что это произошло из-за ошибки, но впоследствии команда подтвердила, что причиной авария была техническая неисправность.

Когда пелотон выстроился за сейфти-каром, гонщик McLaren Джейк Хьюз вынужден был вернуться в боксы на замену носового обтекателя, повреждённого в другом инциденте. Кроме того, в шпильке Loews произошли контакты между Porsche Антонию Феликса да Кошты и Envision Себастьена Буэми. Португалец смог сразу продолжить движение, а вот Себастьен на какое-то время остановился, поскольку его машина уткнулась в барьеры.

Себастьен доложил команде по радио, что переднее крыло, вероятно, повреждено, но он всё-таки предпочёл остаться на трассе, хотя ехал 19-м.

Porsche Taycan, выполняющий в Формуле E роль автомобиля безопасности, оставался на трассе довольно долго и только после 8-го круга вернулся на пит-лейн.

На рестарте Эванс попытался атаковать Вандорна, причём действовал довольно агрессивно, явно стараясь вынудить соперника ошибиться, но Стоффель – опытный боец, поэтому оборонялся вполне грамотно.

Эванс вышел вперёд, лишь когда бельгиец решил воспользоваться режимом повышенной мощности, поэтому гонку возглавили Эванс и Кэссиди. А дальше произошло вот что: Ник намеренно несколько притормозил пелотон – в Монако это не так уж сложно – и позволил напарнику создать отрыв, достаточный для того, чтобы Митч задействовал Attack Mode без потери позиции.

Т.е. к 12-му кругу Эванс уверенно лидировал с преимуществом почти в 4 секунды, за ним ехал напарник – в Jaguar блестяще реализовали командную тактику, и было. похоже, что это могло принести Митчу его первую победу в сезоне.

На этом же круге в боксы пришлось вернуться Джейку Деннису, гонщику Andretti и действующиму чемпиону мира: ему тоже понадобилось новое переднее крыло, поскольку он в пылу борьбы где-то зацепил отбойник.

На 15-м круге Attack Mode задействовал и Эванс, временно уступив лидерство напарнику. Ник тоже активировал режим повышенной мощности и ехал впереди, тогда как теперь пришла очередь Митча сдерживать пелотон.

В этот момент на третьей позиции ехал Вандорн, а его напарник, Жан-Эрик Вернь, держался на 4-й и по радио предлагал DS Penske применить такую же тактику, что и Jaguar. В команде обещали подумать. Тем временем на 17-м круге Кэссиди спокойно пропустил Эванса, и тот вновь вышел вперёд.

Очередным гонщиком, кому пришлось ехать в боксы менять повреждённый носовой обтекатель, стал Робин Фряйнс, после чего, разумеется, откатился в самый конец пелотона.

В команде DS Penske не спешили применять командную тактику, что явно расстраивало Верня, которого уже вовсю теснил Верляйн. По уровню мастерства и опыта они вполне сравнимы, поэтому было интересно, чья в итоге возьмёт.

На 21-м круге да Кошта в шпильке весьма агрессивным образом просто отодвинул с траектории Nissan Оливера Роулэнда и вышел на 6-ю позицию – теперь он ехал менее чем в секунде позади Верляйна.

Первая восьмёрка на этой стадии гонки выглядела довольно любопытно и в целом не противоречила расстановке сил в чемпионате: впереди ехали два гонщика Jaguar, их преследовала пара представителей DS Penske, за ними держались оба пилота Porsche, а тех пытались атаковать Роуланд и Саша Фенестраз на своих Nissan.

Кэссиди обратился по радио к команде с вопросом, какой тактики придерживаться? Атаковать напарника или удерживать вторую позицию, чтобы без особого риска обеспечить Jaguar победный дубль? В команде дали понять, что надо следовать второму сценарию.

На 25-м круге на выходе из поворота La Rascasse остановилась машина Нико Мюллера, гонщика ABT Cupra. Это произошло после контакта с McLaren Джейка Хьюза, явно действовавшего излишне агрессивно. При этом борьба шла даже не за очки, а за далёкую 14-ю позицию.

Кстати, стоит добавить, что 15-м, т.е. сразу за опытным Хьюзом, ехал его новый напарник, Тейлор Барнард, что было вполне неплохо для дебютанта Формулы E. А в итоговом протоколе гонки он вообще оказался выше напарника, поскольку Хьюз получил 5-секундный штраф за то, что спровоцировал аварию.

Выехал сейфти-кар, а когда на 27-м круге дали рестарт, его выиграл Эванс, да и в целом в первой десятке никаких обгонов не было. До конца гонки оставалось лишь несколько кругов – точнее, четыре, поскольку два были добавлены из-за нескольких появлений автомобиля безопасности.

Команда DS Penske посоветовала Верню в качестве компенсации несколько отпустить напарника вперёд, чтобы затем, под самый финиш, попытаться проехать лучший круг гонки. Резон в этом был, ведь в батареях электромобиля француза оставалось больше энергии, чем у напарника, ехавшего впереди него. Хотя риск тоже был, ведь Жана-Эрика преследовал злой Паскаль Верляйн, упустивший шанс на победу, и был готов воспользоваться любой возможностью отыграть хотя бы одну позицию. Кстати, Роулэнду это удалось – он опередил да Кошту и последний круг начал шестым. Но лучший круг всё-таки в свой актив записал Верляйн. Гонщики Jaguar триумфально пересекли линию финиша на первой и второй позициях, причём для Митча Эванса это только первая победа в Монако, хотя он уже трижды поднимался здесь на подиум. Разумеется, на круге возвращения в боксы он по радио поблагодарил Ника Кэссиди за отличную командную работу и эффективную поддержку. В экспресс-интервью перед церемонией награждения победитель гонки даже пообещал угостить напарника пивом!

Третьим клетчатый флаг увидел Стоффель Вандорн, для которого это первый подиум в сезоне. Вероятно, руководству DS Penske было всё равно, кто из гонщиков войдёт в первую тройку, поэтому они решили дать бельгийцу отличиться хотя бы для поднятия его морального духа, ведь в квалификации он всё-таки опередил напарника. Кстати, это первый подиум чемпиона мира 2022 года в составе этой команды.

Несмотря на сегодняшнюю победу Эванс, которому как-то не везло с начала сезона, занимает только 5-ю строчку личного зачёта, тогда как Кэссиди находится на второй, уступая лидеру, Паскалю Верляйну, не так уж много, всего 7 очков. По традиции, кубок победителю вручил сам Альбер II, князь Монако, а Ник принял трофей из рук княгини Шарлен. В общем, в Монако всё должно быть ярко, масштабно и пафосно.

Следующие две гонки сезона пройдут в Берлине – сдвоенный этап в столице Германии состоится через две недели.

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