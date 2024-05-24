Стелла: Похоже, что погода несколько нестабильная

Андреа Стелла, руководитель команды McLaren, подвёл итоги первых тренировок в Монако, но начал с наблюдений за местной погодой.

Андреа Стелла: «Мы должны постоянно наблюдать за погодой во все дни. Похоже, что она несколько нестабильная, а это может существенно сказаться на ходе уик-энда. Сегодня в начале первой тренировки Ландо Норрис выехал на трассу на мягких шинах, потому что мы хотели в целом оценить баланс, после чего продолжил работу на трассе на резине средней жёсткости.

По ходу сессии я сравнил результаты на круге с теми, что были год назад, поскольку мне показалось, что скорости довольно высокие. Думаю, это реальное подтверждение улучшений, которых мы добились в 2024 году. Мы знаем, что в среднем MCL38 позволяет проходить круги более чем на секунду быстрее, чем прошлогодняя машина.

При этом наши задачи в этом сезоне прежде всего связаны не с какими-то конкретными результатами, которых нам хотелось бы добиться, а с тем, насколько интенсивно мы сможем модернизировать машину, и каким будет масштаб внедрённых усовершенствований. Если нам удастся дорабатывать шасси такими же темпами, как мы делали это в предыдущие 12 месяцев, то сможем бросить вызов Red Bull».

По итогам первой пятничной тренировки в Монако Оскар Пиастри показал 2-е время, его напарник – 4-е.

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