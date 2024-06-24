Пиастри: Такое произошло впервые в моей карьере

Оскар Пиастри финишировал седьмым в Барселоне, что стало его худшим результатом за последние четыре гонки. После финиша гонщик McLaren рассказал, что на протяжении всего уик-энда не мог подобрать оптимальные настройки машины, что стало для него первым подобным опытом в карьере.

«Должен сказать, что это был первый уик-энд, на протяжении которого у меня были постоянные проблемы, – приводит слова Оскара Пиастри Racingnews365. – В прошлом году были отдельные этапы, в которых у меня возникали проблемы в гонках, но тогда квалификация складывалась не так плохо. В Барселоне же проблемы не прекращались – я даже в тренировках ничего не мог сделать.

Очевидно, что нам нужно разобраться в причинах. Мы перепробовали различные настройки, но ко мне так и не вернулась уверенность в машине. Такое произошло впервые в моей карьере».

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