Сайнс: Пока не знаю, где окажусь в следующем сезоне

После раннего заявления о предстоящем переходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari, Карлоса Сайнса на каждом этапе спрашивают о его контракте на следующий год. В Сузуке испанец заявил, что работа идёт…

Карлос Сайнс: «Пока я понятия не имею, где буду выступать в следующем сезоне. Мы ведем переговоры со многими командами, но для меня важно сосредоточиться на том, что я делаю сейчас, доказать всем и себе, что когда мне дают быструю машину, я максимально использую её потенциал, добиваясь нужного результата.

В этом году мы хорошо начали сезон. У нас быстрая машина, позволяющая бороться и атаковать. На прошлогодней машине я показывал неплохие результаты, но управлять ей было гораздо сложнее, сильнее изнашивались шины, я больше смотрел в зеркала, чем думал об атаке. В этом году я смотрю только вперёд, поэтому мои гонки получаются более яркими.

Решение о моём контракте зависит от других команд, от того, как они решат поступить. Но они знают, что я доступен. Посмотрим, что в итоге получится».

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