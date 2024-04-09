Самсонов назвал Мэттьюса вторым снайпером мира после Овечкина

Остон Мэттьюс. Фото USA Today Sports

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов оценил игру одноклубника Остона Мэттьюса.

«Мэттьюс — снайпер, это точно. После Овечкина, Остон, вероятно, второй. Действительно хороший снайпер», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ.

9 апреля 26-летний американец отличился заброшенной шайбой в матче против «Питтсбурга» (3:2 ОТ) и довел число голов до 65 в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ.

Мэттьюс повторил рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который забросил 65 шайб в сезоне-2007/08.

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