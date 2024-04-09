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Футбол

Самсонов назвал Мэттьюса вторым снайпером мира после Овечкина

Самсонов назвал Мэттьюса вторым снайпером мира после Овечкина

Остон Мэттьюс. Фото USA Today Sports

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов оценил игру одноклубника Остона Мэттьюса.

«Мэттьюс — снайпер, это точно. После Овечкина, Остон, вероятно, второй. Действительно хороший снайпер», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ.

9 апреля 26-летний американец отличился заброшенной шайбой в матче против «Питтсбурга» (3:2 ОТ) и довел число голов до 65 в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ.

Мэттьюс повторил рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который забросил 65 шайб в сезоне-2007/08.

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