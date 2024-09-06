Кучеров и Капризов попали в список претендентов на «Харт Трофи»

Никита Кучеров. Фото Global Look Press

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов попали в список претендентов на приз «Харт Трофи».

Официальный сайт НХЛ представил список хоккеистов, которые, по их мнению, будут претендовать на приз самому ценному игроку своей команды в регулярном чемпионате-2024/25.

В число претендентов также попали Куинн Хьюз («Ванкувер»), Нэйтан Маккиннон («Колорадо»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Давид Пастрняк («Бостон») и Стивен Стэмкос («Нэшвилл»).

31-летний Кучеров в прошлом сезоне провел за «Лайтнинг» 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 144 (44+100) очка. В Кубке Стэнли на его счету 5 матчей и 7 результативных передач. Кучеров становился обладателем «Харт Трофи» по итогам сезона-2018/19. Форвард занял второе место в голосовании по итогам сезона-2023/24.

27-летний Капризов в прошлом сезоне провел 75 матчей и набрал 96 (46+50) очков в регулярном чемпионате НХЛ.

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