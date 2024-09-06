Потроллил брата. Владимир Кличко высказался о реванше Усика и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко поделился ожиданиями от боя-реванша между соотечественником Александром Усиком (22-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО):

«Я думаю, что реванш будет не таким, как первый бой… Почти будет, потому что мы не можем посмотреть в будущее – это только мой брат (мэр Киева Виталий Кличко – прим.) может сделать. Но я уверен, что следующий поединок между Фьюри и Усиком или будет коротким, потому что Александр нокаутирует Тайсона, или будет очень сложным для обоих спортсменов – еще сложнее, чем первый.

Мы видели, что до девятого раунда поединок был очень сложным. Но я горжусь Александром. Он всего достиг в крузервейте, и потом, когда он перешел в супертяжелый вес, для меня это был вопрос, как там будет, для него это было таким же вопросом. Потому что там вообще другие условия, размеры и вес. Усик войдет в историю как один из самых уникальных спортсменов в боксе».

Шутка о брате Кличко касается мемной фразы Виталия: «Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть».

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua