«Он будет ярче». Возможный соперник Усика – о его реванше с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион бриджервейта и крузервейта Лоуренс Околи высказался о мегафайте между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Фьюри должен выйти на этот бой в привычной манере. Тайсон должен использовать умные и тяжелые удары. Тайсон должен быть готовым в этом бою к последовательности, он должен быть готов как физически, так и психологически. Возможно, бой снова пройдет всю дистанцию, ведь Усик стабилен. Я думаю, что кто-то из них победит в гораздо более яркой манере, чем в первом бою», – сказал Околи.

Ранее Околи вызвал обладателя всех поясов в хевивейте Александра Усика на бой.

sport.ua