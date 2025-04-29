Queensberry Promotions

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

29 апреля в 16:00 по Киеву состоится первая пресс-конференция между боксерами накануне реванша.

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Мероприятие пройдет в Лондоне, а транслировать событие будет юутб-канал Queensberry Promotions.

В 2023 году Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

Александр Усик – Даниэль Дюбуа 2. Пресс-конференция. Смотреть онлайн. LIVE

sport.ua