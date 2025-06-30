Украинский супертяж отдаст 20% гонорара сопернику на шоу Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Новицкий

Украинский супертяжеловес Андрей Новицкий пообещал отдать 20% своего гонорара команде своего следующего соперника Владислава Сиренко.

«Хочется много огня перед боем, люди это любят. Я готов 20% от своего гонорара отдать команде Сиренко – так будет интереснее. Надо мясо, 20% от боя – ваши, а остальное – за мной», – сказал Новицкий.

19 июля на английском стадионе «Уэмбли» состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22–2, 21 КО).

Известные украинские супертяжи поругались накануне боя на Уэмбли

В андеркарде шоу от Queensberry Promotions зрители увидят еще один интересный поединок в королевском дивизионе между украинцами Андреем Новицким (15–0, 11 КО) и Владиславом Сиренко (22–0, 19 КО).

sport.ua