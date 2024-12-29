Джейк Пол отреагировал на смерть известного боксера. Он бросал ему вызов 

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Пол

Известный американский боксер Пол Бамба скончался в возрасте 35 лет.

Сегодня, 28 декабря, эту новость сообщили родственники Бамбы. Причины смерти боксера пока неизвестны.

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На эту новость отреагировал известный боксер-шоумен Джейк Пол. Ранее Пол вызвал Бамбу на бой.

«Покойся с миром, Пол Бамба», – написал Пол в социальных сетях.

На профи-ринге Бамба провел 22 поединка и одержал 19 побед – в его активе 18 нокаутов. Тренером Бамбы был известный Малик Скотт – который является коучем Деонтея Уайлдера.

sport.ua