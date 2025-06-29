Расселл: В жару мы не можем ехать в темпе лидеров

Джордж Расселл финишировал пятым в Австрии, более минуты уступив победителю гонки Ландо Норрису. Гонщик Mercedes рассказал, что трасса в Шпильберге подтвердила слабые стороны машины W16.

Для Кими Антонелли гонка закончилась на первом круге, когда он заблокировал колёса на торможении перед третьим поворотом и выбил Макса Ферстаппена.

Джордж Расселл (5-й): «Гран При Австрии подтвердил сильные и слабые стороны W16. Когда слишком жарко, мы проигрываем и не можем ехать в темпе лидеров. Пятое место стало нашим максимумом на сегодня.

Я финишировал в шестидесяти с лишним секундах позади Ландо. Это показывает, что нам нужно продолжать работать. К счастью, мы знаем области, в которых должны прибавить, и мы много работаем над этим.

Сейчас нужно быстро подготовиться к следующему уик-энду. В прошлом году мы провели действительно хорошую гонку в Сильверстоуне. Я стартовал с поула и демонстрировал высокий потенциал до схода. Как правило, команда хорошо выступает на Гран При Великобритании, и я надеюсь, что мы сможем вновь повторить этот результат.

Скрестим пальцы, чтобы погода была прохладнее, чем в этот уик-энд. Тогда мы сможем побороться за подиум».

Кими Антонелли (сход): «Я очень разочарован тем, как сегодня всё сложилось. После старта я пытался сохранить стартовую позицию, но ошибся на входе в третий поворот, и это дорого мне обошлось. Я не тормозил слишком поздно, но затем попытался избежать Лиама Лоусона и заблокировал задние тормоза. Затем я заблокировал ещё и передние тормоза, и не смог избежать столкновения с Максом Ферстаппеном.

Мы не узнаем, как могла сложиться моя гонка, поэтому я приношу команде извинения. Я также хочу извиниться перед Максом за то, что испортил ему гонку. Я совершил серьёзную ошибку и знаю, что без неё мы могли побороться за хороший результат.

К счастью, нас ждёт гонка на следующей неделе, поэтому теперь всё наше внимание направлено на Сильверстоун».

Тото Вольфф, руководитель команды: «Сегодня всё сложилось не так, как мы хотели. Кими допустил досадную ошибку, но таковы гонки. Нужно проанализировать произошедшее, чтобы лучше понимать, почему шины так заблокировались. Жаль Кими, команду и Макса, но иногда так бывает в гонках.

Джордж большую часть гонки проехал в одиночестве. Сегодня он выжал всё из машины, но для него не представляли угрозу соперники позади, а ехать в темпе Ferrari или McLaren впереди он не мог.

Ограничивающими факторами для нас являются более абразивный асфальт, затяжные повороты и высокие температуры. С этим нам пришлось иметь дело сегодня, но отставание слишком большое, чтобы объяснить его только этими тремя факторами. Мы изучим всю телеметрию и найдём решения.

К счастью, мы вернёмся на трассу уже в следующий уик-энд. Мы с большей уверенностью направляемся в Сильверстоун, поскольку там должно быть не так жарко, и это должно помочь нам выступить лучше. В последние годы мы были конкурентоспособны в Сильверстоуне».

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