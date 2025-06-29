Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 13-е место, Костюк и Ястремская сохранили свои позиции

Украинские теннисистки в обновленном рейтинге WTA



Элина Свитолина остается первой ракеткой Украины, поднявшись на 13-е место в мировой классификации (+1). Элина проводит 363-ю неделю в карьере среди двадцати сильнейших теннисисток мира.

Вторая ракетка Украины Марта Костюк на этой неделе осталась на 26-й строчке в рейтинге WTA.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская осталась на 42-й позиции. Опустилась в рейтинге Юлия Стародубцева – на этой неделе она находится на 68-м месте (-1).

За пределами топ-100 находится Ангелина Калинина, опустившись на 117-е место (-10).

Свой личный рекорд в рейтинге обновила Александра Олейникова, которая поднялась на 193-ю строчку (+3).

Наибольший прогресс среди украинок в обновленном рейтинге показала Анита Сагдиева, которая после выхода в четвертьфинал на турнире ITF W15 в США поднялась на 790-е место (+27). Наибольший регресс на этой неделе у Катерины Володько – 705-е место (-53).

• Календарь турниров украинских теннисисток (WTA/ITF)

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 14-е место в мировой классификации (-2).

Надежда Киченок начинает неделю на 54-й строчке (+3), а Марта Костюк осталась на 77-й позиции в парном рейтинге WTA.

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