По. Молчанов не смог одержать победу в первом круге парного “челленджера”

Украинский теннисист Денис Молчанов потерпел поражение в первом круге “челленджера” во Франции



По, Франция • 17-23 февраля • грунт • хард • $200,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Украинец Денис Молчанов и его напарник Лукаш Покорны (Словакия) потерпели поражение от итальянско-испанского дуэта Марко Бортолотти/Серхио Мартос Горнес: 4-6, 3-6. Молчанов и Покорны подали восемь эйсов, допустили три двойных ошибки, сделать один брейк и проиграли три гейма на своих подачах. Поединок продолжался 70 минут.

Денис Молчанов потерпел третье поражение подряд. За свое выступление на “челленджере” во Франции украинец заработал 525 евро призовых и не получил ни одного рейтингового очка.

btu.org.ua