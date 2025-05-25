Ролан Гаррос. Паолини продлила свою беспроигрышную серию, Лис и Йович одержали дебютные победы в основе турнира

Результаты первого игрового дня на Открытом чемпионате Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Арина Соболенко (-, 1) – Камилла Рахимова (-) 6:1, 6:0

Жиль Тайхманн (Швейцария) – Лукреция Стефанини (Италия, Q) 6:4, 6:4

Ольга Данилович (Сербия) – Лейла Фернандес (Канада, 27) 6:3, 6:1

Виктория Голубич (Швейцария) – Петра Квитова (Чехия) 3:6, 6:0, 6:4

Аманда Анисимова (США, 16) – Нина Стоянович (Сербия, Q) 6:3, 4:1 (отказ)

Диана Шнайдер (-, 11) – Анастасия Соболева (Украина, Q) 7:6(3), 6:2

Даяна Ястремская (Украина) – Дестани Аява (Австралия, WC) 7:5, 6:1

Лейре Ромеро Гормас (Испания, Q) – Сара Тианцоа Ракотоманга Раджаона (Франция, WC) 7:6(3), 6:2

Ева Лис (Германия) – Пэйтон Стёрнс (США, 28) 6:0, 6:3

Виктория Мбоко (Канада, Q) – Лулу Сунь (Новая Зеландия) 6:1, 7:6(4)

Эмилиана Аранго (Колумбия) – Александра Эала (Филиппины) 6:0, 2:6, 6:3

Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) – Анастасия Павлюченкова (-) 6:4, 6:3

Жасмин Паолини (Италия, 4) – Юань Юэ (Китай) 6:1, 4:6, 6:3

Анастасия Потапова (-) – Линда Носкова (Чехия, 29) 5:7, 6:1, 7:5

Донна Векич (Хорватия, 18) – Анна Блинкова (-) 7:5, 6:7(4), 6:1

Анна Бондар (Венгрия) – Лаура Зигемунд (Германия) 7:6(2), 6:3

Элина Свитолина (Украина, 13) – Зейнеп Сёнмез (Турция) 6:1, 6:1

Ива Йович (США, WC) – Рената Сарасуа (Мексика) 6:3, 5:7, 6:4

Сара Бейлек (Чехия, Q) – Марта Костюк (Украина, 26) 6:3, 6:1

Жасмин Паолини выиграла седьмой матч подряд. Напомним, что на прошлой неделе итальянка стала чемпионкой на турнире WTA 1000 в Риме. Следующая соперница Паолини определится в австралийском противостоянии между Айлой Томлянович и Майей Джоинт, которая вчера выиграла свой дебютный титул WTA в Рабате.

Виктория Мбоко (№156 WTA) записала в свой актив первую победу над теннисисткой из топ-50.

Лейре Ромеро Гормас, Виктория Мбоко и Эмилиана Аранго одержали свою дебютные победы в основной сетке турнира Grand Slam.

Ева Лис и Ива Йович впервые выиграли матч в основной сетке Ролан Гаррос.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua