Игрок сборной Швеции: «Трудно оглядываться и не чувствовать разочарования»

IIHF. Лукас Рэймонд – второй бомбардир Швеции на ЧМ-2025

Сборная Швеции завоевала свою вторую подряд бронзовую награду и 19-ю в истории на чемпионатах мира. Однако успех в поединке за третье место против Дании не смог затмить неудачу «Тру Крунур» в полуфинале на домашнем ЧМ-2025.

«Это был нереальный опыт – играть перед болельщиками своей родной страны, с семьей и друзьями на трибунах, – сказал нападающий Швеции Лукас Рэймонд. – Но, очевидно, трудно оглядываться назад и не чувствовать разочарования от того, что мы не смогли сыграть в финале. Главное воспоминание? Думаю, это сборная Дании и ее невероятная победа над Канадой в четвертьфинале (2:1). Наверное, это была одна из величайших игр в жанре «Золушка», которую я помню».

Нападающий Лукас Рэймонд, который в НХЛ защищает цвета «Детройта», набрал на домашнем форуме 11 (5+6) очков в 10-ти матчах и стал вторым бомбардиром после партнера по атаке Элиаса Линдхольма (14 баллов).

sport.ua