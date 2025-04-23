Украина – Япония. Последний матч перед ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ФХУ

24 апреля сборная Украины по хоккею проведет последний контрольный матч перед стартом чемпионата мира в Дивизионе 1A. Соперником будет Япония, один из оппонентов на ЧМ.

Встреча начнется в 17:00. Игру покажет канал Суспільне Спорт.

В рамках тренировочного сбора команда Дмитрия Христича провела контрольные матчи с Польшей, выиграв 3:2 и проиграв 2:3 в овертаймах.

Чемпионат мира в Румынии стартует 27 апреля, соперниками будут сборные Румынии, Великобритании, Польши, Японии и Италии.

Украина – Япония. Начало в 17:00

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