Марко: Пиастри становится нашим главным соперником

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко в свежей колонке подвёл итоги Гран При Саудовской Аравии и рассказал о планах команды по устранению слабых мест машины RB21 до начала европейской части сезона.

Спустя несколько дней после событий Гран При Саудовской Аравии в Джидде я утверждаю следующее: пятисекундный штраф Макса Ферстаппена стоил ему победы.

В современной Формуле 1 обгоны становятся всё сложнее. Как только гонщик оказывается в «воздушном мешке» позади другой машины, аэродинамическая эффективность его машины снижается, а шины начинают сильнее изнашиваться.

В Джидде мы увидели, как в первой части гонки Макс оторвался от Оскара Пиастри на 2,5 секунды. После пит-стопа Ферстаппен догнал австралийца. Это говорит мне о том, что у него была скорость, необходимая для победы. В итоге Макс не смог подобраться достаточно близко, чтобы атаковать Пиастри.

По радио мы особо не обсуждали возможность вернуть позицию Пиастри, чтобы избежать штрафа. Наш эксперт по стратегии и специалист по контактам с FIA заметили, что несколько похожих случаев в первом повороте произошли в Формуле 2, и те события развивались по примерно такому же сценарию. Никаких штрафов не было, только предупреждения. Люк Браунинг провернул такое дважды и не получил штраф.

Мы посчитали произошедшее гоночным инцидентом, которые время от времени случаются в первом повороте после старта. Кадры несколько искажали восприятие картины: на первом снимке с камеры Пиастри он был чётко впереди, но в зоне фактического торможения впереди снова оказался Макс.

Поэтому мы были настроены оптимистично и считали, что санкций не последует. Мы решили не возвращать позицию, поскольку прекрасно понимали, что если окажемся позади McLaren, то обойти его будет сложно.

Старт Макса получился не таким удачным, как у Пиастри, поскольку у него произошла пробуксовка колёс на второй и третьей передаче. Благодаря этому Оскар смог поравняться с Максом.

Пиастри впервые в своей карьере лидирует в личном зачёте и становится нашим главным соперником. Однако ещё неизвестно, сможет ли Оскар поддерживать этот уровень на протяжении всего сезона. В прошлом году на нескольких трассах он немного, а иногда и значительно отставал от Ландо Норриса.

Давайте сосредоточимся на позитивных моментах. После сложного уик-энда в Бахрейне команда испытала облегчение от хорошей гонки в Джидде. Такой результат стал небольшим сюрпризом, поскольку мы не ожидали, что одержим верх над McLaren. В пятницу всё выглядело совсем иначе.

Значительный прогресс по сравнению с Бахрейном обусловлен несколькими факторами. Во-первых, мы движемся в правильном направлении с точки зрения настроек. Мы в очередной раз убедились, что для нашей машины очень сложно подобрать правильные, но когда это удаётся сделать, она становится конкурентоспособной. Если не получается, как это случилось в Бахрейне, мы оказываемся где-то на шестом месте.

Второй фактор – характеристики трассы. В Бахрейне в основном среднескоростные повороты и неровная поверхность. Джидда совершенно другая – очень быстрые и плавные повороты, и асфальт, который практически не изнашивает шины. Во время гонки от пилотов практически не было жалоб на шины. Гонщики в основном ехали на полной скорости.

После Гран При Бахрейна мы пересмотрели подход к тренировкам. Это уже было сделано в Джидде путём повышения точности квалификационного моделирования, что позволило лучше определять наши позиции относительно соперников.

Промежуточная оценка Юки Цуноды за рулём второй машины Red Bull после трёх гонок: его скорость и подход правильные. Когда в квалификации ставки повышаются, он проигрывает Максу, но не более двух-трёх десятых. Цунода идёт своим путём.

Если бы не авария с Пьером Гасли на первом круге, то, по нашим расчётам, он мог бы финишировать шестым. Это огромный шаг вперёд, поскольку до Юки наша вторая машина редко приближалась к первой десятке.

Давайте поговорим о команде Racing Bulls. Вернувшийся Лиам Лоусон чувствует себя хорошо. В Джидде он был немного быстрее Айзека Хаджара, а в гонке ехал более-менее наравне с ним. Новозеландец обрёл былую форму.

На мой взгляд, Хаджар – открытие начала сезона. Молодой парижанин не знал большую часть трасс, но всегда был быстр с начала уик-энда и допускал мало ошибок, если не считать промах в Австралии.

В гонках Айзеку удалось избежать типичных проблем многих новичков Формулы 1. Он стабильно показывает хорошие времена на круге и отлично контролирует состояние шин. При этом он говорит обо всём этом относительно спокойно.

Вернёмся к Red Bull Racing. Что означают результаты первых пяти гонок для предстоящего этапа в Майами? Мы вновь говорим о трассе совершенно другого типа, но в первую следует ожидать более высоких температур. В теории это не является для нас преимуществом. В третьей тренировке в Джидде, которая проходила в более жарких условиях, чем квалификация, мы отстали от McLaren на восемь десятых секунды.

Мы и другие соперники ожидали, что McLaren оставит всех далеко позади, но этого не произошло. Однако в Майами условия будут более благоприятными для McLaren.

На данный момент задача команды заключается в том, чтобы расширить рабочий диапазон машины, а также устранить некоторые слабые места RB21 перед европейскими гонками и, тем самым, улучшить базовую скорость.

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