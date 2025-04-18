Феттель: Понятно, что Хэмилтон сейчас недоволен собой

Себастьян Феттель выступал за Ferrari в течение шести лет, хорошо знает эту команду, и ему, пожалуй, можно верить, когда он высказывается в защиту Льюиса Хэмилтона, который с этого года носит красную униформу.

По его мнению, семикратный чемпион мира сейчас прилагает все возможные усилия, стараясь адаптироваться к SF-25, поскольку машина, построенная в Маранелло, отличается по характеру от техники, привычной для Льюиса.

«Разумеется, для него это большой шаг, большие перемены в культуре в целом, – поделился Феттель в интервью Sky Sports. – И я думаю, что сейчас он полностью сосредоточен на гоночной стороне дела, на машине, на тех подходах, которых она требует, на ощущениях, которые гонщик испытывает за рулём и т.д.

Но я думаю, что процесс адаптации подразумевает не только собственно пилотирование: речь также идёт о множестве других моментов, с ним связанных. Например, если говорить о рулевом колесе, то совершенно точно, что Льюис попросил его переделать в соответствии с его предпочтениями, но руль всё равно не такой, с каким он работал раньше.

Чтобы ко всему этому по-настоящему приспособиться, требуется время, это занимает твою голову, хотя раньше ты всё это делал автоматически, не задумываясь. В общем, естественно, что на это уйдёт какое-то время.

Конечно, я знаю, что у Льюиса очень высокие ожидания, и он хочет добиться успеха. Поэтому понятно, что сейчас он, вероятно, недоволен собой, уровнем своей конкурентоспособности. Можно сказать, что это тоже сказывается на твоём психологическом состоянии.

Но, разумеется, он не случайно стал одним из самых успешных гонщиков – это произошло по многим причинам. Я думаю, что сейчас он очень упорно трудится, чтобы преодолеть то, что ему мешает. Это необходимо сделать, чтобы вернуться на тот уровень, когда он сможет вновь выступать в полную силу и будет доволен своими результатами».

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