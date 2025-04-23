Гвоздик объяснил, почему не читает украинские новости о войне

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

Украинский боксер Александр Гвоздик сообщил, что перестал читать и смотреть украинские новости.

«Война идет уже более двух лет. Я даже сейчас ограничил себя в просмотре новостей, потому что они являются плохими. Это ужасно, и я поддерживаю Украину настолько, насколько могу.

Что я могу сделать сейчас? Если бы я мог остановить войну, я бы сделал это немедленно. Но, к сожалению, я не могу», – сказал Гвоздик.

Ранее украинский полутяжеловес Александр Гвоздик эффектно вернулся на ринг, нокаутировав американца в третьем раунде поединка.

sport.ua