Элина Свитолина: “Для меня задача сейчас – это закончить сезон без каких-то таких больших травм, как это происходило прошлых два года”

Первая ракетка Украины рассказала о своих целях на последние турниры сезона-2025 и предстоящем выступлении сборной в финале BJK Cup



“Я достаточно уверена в своих результатах. Когда я тренируюсь хорошо, когда чувствую себя хорошо в физической форме. В принципе, уверенность есть, я на данный момент в неплохой форме, – сказала Свитолина в комментарии Суспільне Спорт во время своего визита в Украину. – Нужно избегать каких-то травм – это самое главное. Для меня задача сейчас – это закончить сезон без каких-то таких больших травм, как это происходило прошлых два года. Я не смогла закончить полностью [прошлый] сезон. Поэтому, надеюсь, что всё получится и у меня получится тоже вернуться в топ-10”.

Отметим, что в рейтинге WTA украинка сейчас находится на 13-й строчке, а в Чемпионской гонке – на 10-й.

Накануне также стало известно, что Элина Свитолина заявлена в состав сборной Украины на выступление в Финале Кубка Билли Джин Кинг. Теннисистка прокомментировала предстоящий поединок против испанок еще до объявления заявки.

“Я очень рада, что у нас получилось квалифицироваться в финальную часть. Это впервые для Украины. Мы готовимся, стараемся собрать лучшую команду, чтобы не только приехать туда, но и приехать с победой. Испания не простая, но не худший вариант, потому что там есть и США, которые очень сильны. Мы еще не знаем, какая будет команда, какие игроки там будут. Но, все равно, я думаю, что у нас есть хорошие шансы пройти. А дальше уже посмотрим. Это спорт – ты не знаешь чего ожидать, но можешь только контролировать то, что ты подготовишься на 100%”.

При условии победы в четвертьфинале дальше украинскую команду будут ждать победительницы матча Италия – Китай.

btu.org.ua