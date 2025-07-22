Леклер: Узнать впечатления Льюиса было очень интересно

Шарль Леклер считает интересным и полезным опыт сотрудничества с Льюисом Хэмилтоном, в этом году ставшим его напарником в Ferrari после 12 сезонов в Mercedes.

Об этом гонщик из Монако рассказал в интервью лондонской газете The Times: «Было очень интересно выяснить, в каких областях мы в Ferrari применяли совершенно иные подходы к работе по сравнению с такой командой, как Mercedes, ведь в прошлом она добилась огромных успехов.

Я уверен, что когда мы сравниваем наши методы, в дальнейшем это будет способствовать нашему прогрессу. Но узнать впечатления Льюиса уже было очень интересно, ведь для меня ощущения за рулём нашей машины – это норма…»

В этом году у Скудерии пока нет побед, но все четыре раза на подиум поднимался только Леклер и после первой половины сезона занимает 5-е место в личном зачёте, а Хэмилтон находится на строчку ниже.

«Сезон складывается не настолько хорошо, как я ожидал или как бы мне хотелось, это точно, – признаёт Шарль. – Но мы упорно трудимся, стараясь изменить эту ситуацию. Дело в том, что под конец прошлого сезона мы боролись за победу в Кубке конструкторов, поэтому надеялись, что следующий чемпионат начнём хотя бы на этом же уровне.

Нельзя сказать, что мы не продвинулась вперёд – полагаю, какие-то шаги всё-таки сделаны. Но, вероятно, соперники добились большего прогресса. Команда McLaren прибавила заметнее, чем остальные, им удалось сделать настолько значительный шаг вперёд, что одолеть их теперь очень трудно. В Red Bull тоже не стояли на месте…»

Разочарование Леклера нынешним положением дел порой звучит в его самокритичных комментариях, как это было после квалификации в Сильверстоуне, где он показал только 6-е время. Фредерик Вассёр, руководитель Скудерии, считает, что его гонщик бывает слишком суров в оценках собственной работы: «Вероятно, на протяжении лет десяти одно из качеств Шарля проявляется с том, что он способен винить самого себя, и иногда это уже перебор.

Впрочем, если гонщик готов признавать свои ошибки, я это ценю, это хорошее качество, потому что не сбивает команду с выбранного направления работы».

Лучшим результатом Шарля Леклера в этом сезоне пока остаётся 2-е место на этапе в Монако, в его домашней гонке.

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